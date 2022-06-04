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مكاسب سعرية "طفيفة" لخامي البصرة وبرنت و"كبيرة" للأمريكي خلال اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-04T06:16:26+0000
مكاسب سعرية "طفيفة" لخامي البصرة وبرنت و"كبيرة" للأمريكي خلال اسبوع

شفق نيوز/ اغلقت بورصات النفط العالمية على مكاسب اسبوعية، تراوحت بين الطفيفة لخامي البصرة وبرنت والكبيرة لخام الامريكي، بعد ارتفاع جميع الخامات في اخر جلسة لها  أمس الجمعة.

واغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بمقدار 3.06 دولارات ليصل الى 107.42 دولارات وحقق مكاسب اسبوعية طفيفة بلغت 2 سنتان، ما يعادل 0.02%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع بمقدار 2.11 دولاران ليصل الى 119.72 دولاراً، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 29 سنتاً بما يعادل 0.24 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بمقدار 2 دولاران ليصل الى 118.87 دولاراً للبرميل وسجل مكاسب اسبوعية كبيرة بلغت 3.8 دولار او ما يعادل 3.3% .

وتذبذبت اسعار النفط خلال الاسبوع الماضي بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي فيما أنهت الصين إغلاقها بسبب كوفيد -19 في شنغهاي، وحد من ارتفاع الاسعار رفع منظمة اوبك+ من انتاجها بمقدار 648 الف برميل خلال شهر تموز ونفس الكمية خلال شهر اب.

 

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