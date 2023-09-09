مكاسب أسبوعية لخام البصرة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة مكاسب أسبوعية بعد ان شهدت الأسعار ارتفاعا الاسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 79 سنتا ليصل الى 87.40 دولارا، إلا أنه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.25 دولار، بما يعادل 2.64%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 79 سنتا ليصل الى 90.35 دولارا، وسجل أيضا مكاسب أسبوعية بلغت 2.24 دولار أو ما يعادل 2.54%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 73 سنتا ليصل الى 90.66 دولارا، و سجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.1 دولار او ما يعادل 2.37%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع أيضا بمقدار 64 سنتا ليصل الى 85.55 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.96 دولار او ما يعادل 2.29% .

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بفضل تراجع الإمدادات، بعد أن مددت كل من السعودية وروسيا تخفيض انتاجهما بمقدار مليون برميل و 300 الف برميل على التوالي لنهاية العام الحالي، اضافة الى تمديد خفض إنتاج دول اعضاء مجموعة أوبك+ المقرر لهما.