مكاسب أسبوعية لخام البصرة في أسواق النفط

شفق نيوز/ حقق خام البصرة مكاسب أسبوعية بعد ان شهدت الأسعار ارتفاعا الاسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 79 سنتا ليصل الى 85.15 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.77 دولار بما يعادل 3.36%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 79 سنتا ليصل الى 88.11 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 2.68 دولار أو ما يعادل 3.14%.

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.72 دولار ليصل الى 88.55 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 4.04 دولارات أو ما يعادل 4.84%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 1.92 دولار ليصل الى 85.55 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 4.3 دولارات او ما يعادل 5.29% .

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بفضل تراجع الإمدادات وتوقعات بأن تمدد مجموعة أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.