مكاسب أسبوعية لخام البصرة بأكثر من 2%

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على مكاسب اسبوعية بلغت اكثر من 2%، فيما اغلقت خامي برنت والامريكي ايضا على مكاسب مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 26 سنتا ليصل الى 82.36 دولارا، إلا أنه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.73 دولار، بما يعادل 2.15%.

كما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 26 سنتا ليصل الى 85.84 دولارا، إلا أنه سجل أيضا مكاسب أسبوعية بلغت 1.74 دولار أو ما يعادل 2.06%.

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 22 سنتا ليصل الى 86.31 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.19 دولار أو ما يعادل 1.4 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من أمس الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 36 سنتا ليصل الى 82.52 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية كبيرة بلغت 6.75 دولارات أو ما يعادل 8.91% .

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا بعد ازالة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتأثيره على مستويات الطلب على الطاقة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري انخفاض المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يومياً من خارج أوبك+ بدءاً من مارس/ آذار مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

وحذرت الوكالة أيضاً من أن تخفيضات الإنتاج الكبيرة التي أعلنتها الدول المنتجة في تحالف أوبك+ قد تزيد من نقص المعروض النفطي وتضر بالمستهلكين.