مكاسب أسبوعية لخام البصرة بأكثر من 1%

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%، اسوة بباقي الخامات الأخرى من برنت والامريكي التي حققت هي الأخرى مكاسب أسبوعية.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 12 سنتا ليصل الى 74.80 دولارا، وسجلت مكاسب أسبوعية بلغت 1.05 دولار بما يعادل 1.42%.

فيما أغلق خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 12 سنتا ليصل الى 80.55 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 58 سنتا او مايعادل 0.73%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.08 دولار ليصل الى 85.83 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.07 دولار أو ما يعادل 3.25 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 1.52 دولارا ليصل الى 79.68 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 3.33 دولارات أو ما يعادل 4.36% .

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي إذ عوض تجدد التفاؤل بشأن تعافي الطلب من الصين تأثير مخاوف الركود المتزايدة بسبب زيادة مخزونات الخام الأميركية وتشديد السياسة النقدية في أوروبا.