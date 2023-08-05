مكاسب أسبوعية لخام البصرة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة على مكاسب بعد قلصت السعودية ودول أوبك الإمدادات.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 1.81 دولار ليصل الى 81.79 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.1 دولار بما يعادل 1.34%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 1.81 دولار ليصل الى 84.84 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 1.2 دولار او ما يعادل 1.54%".

اما خام برنت فقد اغلق في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.10 دولار ليصل الى 86.24 دولارا، و سجل مكاسب اسبوعية بلغت 30 سنتا او ما يعادل 0.35%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في اخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 1.27 سنت ليصل الى 82.82 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.24 دولارا او ما يعادل 2.78% .

وأعادت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة في "أوبك+"، في اجتماعها الـ49 المنعقد يوم امس الجمعة، التأكيد على التزام الدول الأعضاء بالخفض الطوعي للانتاج.