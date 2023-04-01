مكاسب أسبوعية لخامي البصرة بأكثر من 3%

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على مكاسب أسبوعية بلغت أكثر من 3%، فيما أغلقت خامات برنت والامريكي على مكاسب كبيرة متأثرة بتوقف الصادرات النفطية من اقليم كوردستان .

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له أمس الجمعة، على ارتفاع بلغ 78 سنتا ليصل إلى 73.91 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.59 دولار بما يعادل 3.63%.

فيما أغلق خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 78 دولارا ليصل إلى 77.59 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 2.49 دولار أو ما يعادل 3.32%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.34 دولار ليصل الى 79.94 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 4.95 دولارات أو ما يعادل 6.6 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم امس الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 1.30 دولار ليصل الى 75.76 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية كبيرة ايضا بلغت 9.02 دولارات أو ما يعادل 13.52% .

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا بداية الأسبوع الماضي متأثرة بتوقف التدفقات النفطية من اقليم كوردستان مع انخفاض مخزونات النفط الامريكية.