مكاسب أسبوعية لخامي البصرة بأكثر من 2%

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على مكاسب أسبوعية بلغت اكثر من 2%، فيما سجل برنت والامريكي مكاسب ايضا متأثرة بانتعاش الطلب الصيني يقابلها اضطرابات القطاع المصرفي خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 42 سنتا ليصل الى 71.32 دولارا، إلا أنه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.06 دولار، بما يعادل 2.97%.

فيما أغلق خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 42 ليصل الى 75.10 دولارا، إلا أنه سجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 1.09 دولار أو ما يعادل 1.47%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة من يوم أمس الجمعة على انخفاض بمقدار 92 سنتا ليصل الى 74.99 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.92 دولار أو ما يعادل 4.05 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 70 سنتا ليصل الى 66.74 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 69.26 دولارا أو ما يعادل 3.78% .

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا بداية الأسبوع الماضي متأثرة بانتعاش الطلب على النفط بعد النمو الاقتصادي في الصين. قبل ان تنخفض نهاية الاسبوع مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية واستمرار اضطرابات القطاع المصرفي في اوربا وامريكا.