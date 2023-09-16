مكاسب أسبوعية كبيرة لخام البصرة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة مكاسب أسبوعية كبيرة بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.61 دولار ليصل الى 91.71 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 4.31 دولارات بما يعادل 4.93%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 1.61 دولار ليصل الى 94.66 دولارا، وسجل أيضا مكاسب أسبوعية بلغت 4.30 دولارات أو ما يعادل 4.77%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 73 سنتا ليصل الى 93.93 دولارا، و سجل مكاسب اسبوعية بلغت 3.27 دولارات أو ما يعادل 3.61%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع أيضا بمقدار 61 سنتا ليصل الى 90.77 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 5.22 دولارات او ما يعادل 6.1% .

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي مع استمرار نقص العرض في الأسواق على خلفية تخفيض الإنتاج من جانب السعودية وروسيا.