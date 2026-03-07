مكاسب أسبوعية كبيرة لخام البصرة تتجاوز 20%

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على مكاسب كبيرة بأكثر من 20% خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول بمقدار 7.42 دولارا ليصل إلى 82.62 دولاراً للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 15.15 دولارا، أي ما يعادل 22.45%.

كما ازداد سعر خام البصرة المتوسط في ختام الجلسة بمقدار 7.42 دولارات ليبلغ 84.57 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية قدرها 14.18 دولارا، أو ما يعادل 20.14%.

وارتفعت أسعار النفط، في ظل استمرار المستثمرين في تقييم تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على أسواق الطاقة العالمية، وسط مخاوف متزايدة من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

