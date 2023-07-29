مكاسب أسبوعية كبيرة لخام البصرة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة على مكاسب كبيرة بسبب شح المعروض بعد أن قلصت السعودية ودول أوبك الإمدادات.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 54 سنتا ليصل الى 81.79 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 3.75 دولار بما يعادل 4.81%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 54 سنتا ليصل الى 84.84 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 3.15 دولار أو ما يعادل 3.85%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 75 سنتا ليصل الى 84.99 دولاراً، و سجل مكاسب اسبوعية بلغت 3.92 دولار او ما يعادل 4.84%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في اخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 49 سنتا ليصل الى 80.58 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 3.51 دولار او ما يعادل 4.55%.

وأعلنت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط في العالم، هذا الشهر زيادة تخفيضات الإنتاج النفط المعمول بها منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي مما يقدم مزيدًا من الدعم لأسعار الخام.