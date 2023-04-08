مكاسب أسبوعية كبيرة لخامي البصرة بأكثر من 9%

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على مكاسب أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 9%، فيما أغلقت خامات برنت والامريكي ايضا على مكاسب مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 9 سنتات ليصل إلى 80.63 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 6.72 دولارات بما يعادل 9.09%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 9 سنتات ليصل الى 84.11 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 6.52 دولارات او ما يعادل 8.4%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة من أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 12 سنتا ليصل الى 85.12 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 5.18 دولارات أو ما يعادل 6.48 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 9 سنتات ليصل الى 75.76 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 4.94 دولارات او ما يعادل 6.52% .

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا مع اعلان دول منظمة أوبك ومنها العراق عن تخفيضات طوعية بأكثر من مليون و600 الف برميل يوميا، اضافة الى التخفيضات السابقة البالغة مليوني برميل يوميا .