مكاسب أسبوعية طفيفة لخام البصرة

مكاسب أسبوعية طفيفة لخام البصرة
2023-12-23T06:20:58+00:00

شفق نيوز/ حقق خام البصرة مكاسب اسبوعية طفيفة، بعد ان شهدت اسعار النفط العالمي مكاسب اسبوعية منذ اكتوبر/ تشرين الأول الماضي .

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 46 سنتا ليصل الى 74.16  دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.49 دولار، بما يعادل 2.04%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 46 سنتا ليصل الى 77.16 دولارا، وسجل ايضا مكاسب أسبوعية بلغت 1.49 دولار، او ما يعادل 1.97% " .

وارتفعت أسعار النفط العالمي أمس الجمعة بما يصل إلى واحد بالمئة و سجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر حيث بلغ أكثر من 4% ، إذ أجبرت الهجمات في البحر الأحمر مئات السفن على اتخاذ مسارات أكثر أماناً ولكن أطول، مما أدى إلى تأخير تسليم شحنات النفط.

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