مكاسب أسبوعية طفيفة لخام البصرة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة مكاسب اسبوعية طفيفة بعد ان شهدت اسعار النفط تقلبات خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 0.20 دولار ليصل الى 86.06 دولارا، إلا أنه حقق مكاسب اسبوعية طفيفة بلغت 1.03 دولار بما يعادل 1.53%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 0.20 دولار ليصل الى 89.20 دولارا، وسجل أيضا مكاسب طفيفة أسبوعية بلغت 1.03 دولار أو ما يعادل 1.46%".

وعاودت أسعار النفط للارتفاع بعد ان شهدت تذبذبا بأسعار خلال الأسبوع الماضي وسط ‏مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مما قد يتسبب في ‏اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية.