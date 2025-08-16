مكاسب أسبوعية تقارب 1% لخام البصرة

شفق نيوز- بغداد

سجل خامي البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية بما يقارب من 1%.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 73 سنتاً ليصل إلى 65.32 دولاراً وسجل مكاسب بلغت 59 سنتاً بما يعادل 0.91%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 73 سنتاً ليصل إلى 67.98 دولاراً، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 59 سنتاً او ما يعادل 0.87 %‎.

عالمياً، تراجع خام برنت بنسبة 1.59 % أو 1.06 سنت ليسجل 67 دولاراً للبرميل التسوية، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.16 دولار أو 1.81% لتسجل 62.80 دولاراً للبرميل عند التسوية، ليحقق خسارة أسبوعية بنحو 0.7%.