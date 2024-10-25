مكاسب جديدة للدولار للأسبوع الرابع أمام تدني مستوى الين الياباني

شفق نيوز/ يتجه الدولار إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، يوم الجمعة، في ظل ضبابية السوق أو لين إلى الأمريكيين من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر قبل انتخابات عامة يابانية في عدم إدراك أن تتقن السياسة النقدية لبنك اليابان.

ويستقر الدولار بدعم من النهاية إلى نهاية الانتخابات بانخفاض كبير لأسعار المنافسة في الأشهر الأخيرة، ويراهن على احتمال فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة ليعود إلى البيت الأبيض.

وأشار الدولار إلى أحدث التعاملات عند 104 نقطة بعد أن وصل إلى مستوى أعلى له في ثلاثة أشهر عند 104.57 نقطة في وقت سابق من الأسبوع، ومعدات لمؤشر مكاسب الأسبوع الرابع بارتفاع معدل الاهتمام هذا الأسبوع.

وتتسبب هذه الأسباب في سلسلة من الارتفاعات الأسبوعية للدولار منذ فبراير.

وسيصوت الناخبون اليابانيون يوم الأحد في انتخابات عامة، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم قد يخسر هيمنته التي دامت لفترة طويلة.

وقد يكون لحالة الاستهداف السياسي السياسي السياسي على مسار رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي من مستوياتها القريبة من الصفر. مجتمع البنك المركزي في 30 و31 أكتوبر.

وعوض لين بعضا منا وقرر واستقر عند 151.705 دولار.

ولم يشهد الين نشاطا يذكر بعد تسارع نمو البيانات بشكل أفضل في طوكيو في وقت سابق من يوم الجمعة، حيث شهد مبيعات المستهلكين الرئيسيين أقل من هدف اليابان واحتلال المركز الأول في خمسة أشهر.

ويتجهون نحو 5.3 خلال شهر حتى الآن، ليوشك على تسجيل أسوأ انخفاض شهري منذ أبريل 2022.

واستقر اليورو أيضا عند 1.08285 دولار وابتعد عن مستوى الحد في أكثر من ثلاثة أشهر والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع.

بدأت البيانات صدرت أمس الخميس أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بدأت قليلة أخرى هذا الشهر، على الرغم من أن الانكماش في ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- كان أقل من الشهر السابق.

0.1 فضة استرليني تحاليل إلى 1.299 دولارًا أمريكيًا، لكنه يريد أيضًا أن يؤلم في البريد الإلكتروني عند 1.2908 دولارًا أمريكيًا الذي سجله يوم الأربعاء. ويجهز ستيرليني إلى أسبوعي من 0.5 .