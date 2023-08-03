مكاتب صيرفة في بغداد تغلق أبوابها خشية الاعتقال

شفق نيوز/ أفاد أصحاب مكاتب صيرفة في العاصمة بغداد، يوم الخميس، بإغلاق أبواب مكاتبهم اضطراراً وذلك خشية حملات الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة المختصة .

وقال وعد الدليمي، وهو أحد أصحاب تلك المكاتب، لوكالة شفق نيوز، "اننا اضطررنا لإغلاق المكتب خوفا من الاعتقالات ومصادرة الأموال بمجرد البيع فوق السعر الرسمي، مع توجيه تهمة القيام بتجارة غير مشروعة".

واضاف ان "سعر الدولار اصبح غير معروف في الأسواق لعدم وجود سوق موازي حيث يمنع تداوله في مكاتب الصيرفة الا بالسعر الرسمي"، مشيرا الى ان "محال الصيرفة التي فتحت ابوابها لا تبيع أو تشتري الدولار خوفا من الاعتقال".

‏ويرى الدليمي ان "الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مشكلة الدولار خاطئة، كونها أربكت الأسواق وعطلت عملها"، محذرا من أن طريقة التعامل الحكومي مع المشكلة "ستزيد من سعر الدولار بدلاً من خفضه".

يذكر أن سعر صرف الدولار ارتفع إلى أكثر من 156000 الف دينار بعد عقوبات امريكية لاحت 14 مصرفًا عراقيًا بتهمة تهريب الدولار الى الخارج، قبل ان ينخفض قليلا الى 151000 دينار .

ويسعى البنك الى زيادة مبايعته من الدولار لتلبية الطلب المحلي عليه في السوق الموازي من خلال ادخال شركات صيرفة كانت محرومة الى نافذة بيع العملة والى زيادة حصة المسافر من الدولار الى 3000 دولار بدلا من 2000.