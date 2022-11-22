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مكاتب صيرفة تؤشر سببين وراء ارتفاع أسعار الدولار في العراق وتتوقع صعوداً أكثر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-22T08:55:29+0000
مكاتب صيرفة تؤشر سببين وراء ارتفاع أسعار الدولار في العراق وتتوقع صعوداً أكثر

شفق نيوز/ كشفت بعض مكاتب الصيرفة، يوم الثلاثاء، أن حرمان بعض المصارف للدخول لمزاد العملة والتعليمات الجديدة للبنك المركزي وراء ارتفاع الدولار أمام الدينار العراقي.

وقال صاحب مكتب الواحة حسين الموسوي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "قيام البنك المركزي بإيقاف 14 مصرفا من الدخول في مزاد العملة وراء ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية".

وكان البنك المركزي قد قرر في 6 تشرين الثاني إيقاف التعامل "بالدولار" مع اربعة مصارف لأغراض تدقيقية مرتبطة اسمائها بملفات فساد، فيما تحدثت بعض الجهات ان الفيدرالي الأمريكي اوقف التحويلات المالية لـ14 مصرفا عراقيا بتهمة تهريب الأموال من مزاد العملة.

واضاف ان "التعليمات الجديدة للبنك والتي سيتم تطبيقها في الأول من شهر كانون الثاني المقبل بما يخص الحصول على العملة في مزاد البنك والذي سيشمل أيضا مكاتب الصيرفة هو التقديم عبر المنصة الالكترونية وبشكل مباشر للبنك المركزي"، مبينا أن "البنك سيكون قادرا أيضا على كشف جميع الأسماء التي يتم البيع اليها من قبل هذه المصارف ومكاتب الصيرفة".

كما اشار الموسوي إلى أن، "هذه التعليمات المعقدة التي ترفضها المصارف ومكاتب الصيرفة من المتوقع أن ترفع الدولار فوق 1500 دينار خلال الفترة المقبلة".

يذكر ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية ليصل اليوم سعر 100 دولار في بورصة الكفاح 148900 دينار عراقي.

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