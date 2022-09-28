مكاتب صيرفة تعزو انخفاض الدولار لأسباب عدة وخبير اقتصادي: مؤقت وسيعود للارتفاع

شفق نيوز / عزا بعض اصحاب مكاتب الصيرفة في بغداد، اليوم الاربعاء، انخفاض أسعار الدولار إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الطلب والأوضاع الأمنية والشائعات، فيما اعتبر خبير اقتصادي أن الانخفاض "مؤقت" وسيرتفع مجددا مع عودة النشاط التجاري.

وقال صاحب مكتب صيرفة ويدعى محمد الربيعي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قلة الطلب على الدولار وضعف نشاط الأسواق التجارية الرئيسية في جميلة و الشورجة كان وراء انخفاض أسعار صرف الدولار".

وأضاف ، أن "قطع الطرق بين الحين والآخر والأوضاع الأمنية غير المستقرة أضعفت نشاط الأسواق التجارية التي غالبا ما يكون تعاملاتها بالدولار وبالتالي اثر ذلك على الطلب".

من جهته يرى صاحب مكتب صيرفة اخر ويدعى جمال الخفاجي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "استمرار قيام البنك المركزي بعملية بيع الدولار عبر المزاد مع ضعف الطلب عليه في الاسواق وراء انخفاض سعر الدولار".

وأضاف الخفاجي أن "الشائعات لها دور ايضا في خفض الاسعار وخاصة مع توقع تشكيل الحكومة وامكانية مراجعتها لأسعار صرف الدولار وخفضه".

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المتعاملين والمضاربين في بيع وشراء الدولار يعمدون في بعض الاحيان الى خفض اسعار الدولار قليلاً من اجل تحريك سوق العملة، عبر نشر بعض الشائعات".

واضاف الحسني أن "خفض اسعار الدولار لا يكون كبيرا مع قيام البنك المركزي بالتحكم فيه خلال المزاد الذي يجريه يوميا"، لافتا الى ان الانخفاض لا يكون سوى مؤقتا ليرتفع مجددا مع عودة النشاط التجاري واستقرار الاوضاع".