مقتل أبناء زعيم حركة "حماس" يرفع أسعار النفط

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد مقتل ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية، بضربة جوية إسرائيلية.

ووفقاً لوكالة "رويترز" فإنه بحلول الساعة 18:47 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1% إلى 90.30 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا بما يعادل 1% إلى 86.04 دولار.

وارتفعت أسعار الخامين القياسيين بنحو 1% بمجرد أن وردت أنباء مقتل أبناء هنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة في غزة يوم الأربعاء أدت إلى مقتل ثلاثة من أبناء هنية قائلا في بيان إنهم جميعا من أعضاء الجناح العسكري للحركة.

وقالت حماس أمس الثلاثاء، إنها تدرس مقترحا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لكن الموقف الإسرائيلي "متعنت" ولا يلبي أيا من المطالب الفلسطينية.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال في نيويورك "كان سوق النفط وما يزال متفاعلا بشدة مع الأنباء الواردة من غزة".

ومن شأن استمرار الصراع أن يجذب دولا أخرى، وخصوصا إيران التي تدعم حماس. وإيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وكانت أسعار النفط قد انخفضت في وقت سابق من الجلسة من يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية ارتفاع مخزونات الخام والوقود بأكثر من المتوقع نتيجة لضعف الطلب وتراجع صادرات الخام.

وصعدت مخزونات الخام 5.8 مليون برميل إلى 475.3 مليون في الأسبوع المنتهي في الخامس من نيسان/ أبريل الجاري، وذلك بزيادة أكثر من المثلين عن توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بأن تصعد حوالي 2.4 مليون برميل.

وزادت مخزونات البنزين 700 ألف برميل، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا انخفاضا بنحو 2.1 مليون برميل يوميا في إمدادات المنتجات النفطية، وهو مؤشر للطلب على الوقود، وانخفاضا بواقع 2.7 مليون برميل يوميا في صادرات النفط الخام.

وقال توني سيكامور محلل شؤون الأسواق لدى "آي. جي" في سنغافورة "كان لارتفاع أسعار النفط الخام هذا الأسبوع بعض التأثير وسط آمال بوقف إطلاق النار في غزة وارتفاع المخزونات الأمريكية".

وذكر قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن طهران قد تغلق مضيق هرمز إذا لزم الأمر. ويمر عبر المضيق يوميا نحو خمس إجمالي استهلاك النفط عالميا.

وعلى نحو منفصل، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي بواقع 280 ألف برميل يوميا إلى 13.21 مليون برميل يوميا في 2024 بفارق 20 ألف برميل يوميا عن توقعات سابقة.

وأضافت الإدارة أنها تتوقع أن يبلغ متوسط ​​أسعار خام برنت 88.55 دولارا للبرميل في 2024، ارتفاعا من توقعات سابقة عند 87 دولارا للبرميل.

وقال المحلل لدى "إس. إي. بي" بيارن شيلدروب، إنه "بشكل عام أعادت (الإدارة) تأكيد توقعات سوق النفط مع سيطرة أوبك+ بشكل جيد على السوق".

وخفضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبي يوم الأربعاء، وعزت ذلك إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة.