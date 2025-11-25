مقاولو البصرة يستعدون لتظاهرة احتجاجاً على إيقاف صرف حوالات الدولار (وثيقة)

شفق نيوز- البصرة

وجّه اتحاد المقاولين العراقيين في البصرة، يوم الثلاثاء، دعوة عاجلة للمشاركة في تظاهرة حاشدة أمام فرع البنك المركزي في المحافظة، احتجاجاً على إيقاف صرف الحوالات بالعملة الأميركية.

وبحسب كتاب من رئيس اتحاد مقاولي البصرة حسين المالكي، ورد لوكالة شفق نيوز، فالدعوة للمشاركة في التظاهرة موجهة إلى جميع المقاولين وممثلي الشركات في المحافظة.

ووفقاً للكتاب فإن التظاهرة ستكون في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري أمام البنك المركزي العراقي في كورنيش شط العرب وسط البصرة، احتجاجاً على "إيقاف صرف الحوالات بالدولار واعتماد نظام المقايضة المجحف بحق شركاتنا المتعاقدة مع جولات التراخيص التابعة لوزارة النفط".

وشدّد على أهمية الوقفة لكونها تمثل صوت جميع الشركات والمقاولين في البصرة.

وكان البنك المركزي العراقي، أكد في وقت سابق استمرار تسويات البطاقات المصرفية والتحويلات الشخصية عبر شركتَي "مونيغرام" و"ويسترن يونين"، إضافة إلى مبيعات العملة النقدية لأغراض السفر، منوهاً بعدم وجود أي ضغط على الاحتياطيات الحالية.