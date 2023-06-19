مقارنة بالعام الماضي.. العراقيون يتخلون عن شراء العقارات في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، عن انخفاض شراء العقارات من قبل العراقيين خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة تجاوزت 74%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر تحديث جديد للهيئة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراقيين اشتروا خلال الخمسة أشهر الأولى وابتداء من كانون الثاني، ولغاية آيار 809 عقارا في تركيا بانخفاض بلغ 74.86% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 التي بلغت فيها شراء العقارات في تركيا من قبل العراقيين بواقع 3 الآف و218 عقارا".

واضافت ان "شراء العراقيين للعقارات في تركيا تراجعت تدريجيا للأشهر الخمسة من العام الحالي 2023"، مبينة ان "العراقيين اشتروا خلال كانون الثاني الماضي 229 عقارا ليتراجع في شهر شباط إلى 173 عقارا ومن ثم تراجع في شهر آذار الى 165 عقارا، ومن ثم تراجع في شهر نيسان الى 124 عقارا وتراجع أيضاً في آيار الى 118 عقارا فقط".

واحتل العراقيون المرتبة الخامسة بشراء العقارات في تركيا خلال شهر نيسان بعد كل من الروس والإيرانيين والاوكرانيين والألمان بعد أن كانوا يحتلون المرتبة الثالثة خلال الأشهر الماضية.

وعزا الخبير الاقتصادي محمد الحسني، عبر حديث لوكالة شفق نيوز، أسباب تراجع العراقيين عن شراء العقارات في تركيا الى قيام الأخيرة بتعديل قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية، اضافة الى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالدولة خصوصا بعد الهبوط الكبير في الليرة مقابل الدولار.