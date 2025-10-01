حصري.. وزير الزراعة العراقي: حققنا الاكتفاء الذاتي من القمح وصدرنا 7 محاصيل

شفق نيوز – بغداد/ مقابلة خاصة

كشف وزير الزراعة عباس جبر، يوم الأربعاء، عن الطرق التي تعتمدها الوزارة لمواجهة أزمة شح المياه ودعم الزراعة، وفيما أشار إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على صعيد عدد من المحاصيل وفي مقدمتها القمح "الحنطة"، كشف عن تصدير 7 محاصيل لأول مرة في البلاد.

وقال جبر في مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الزراعة اعتمدت على تقنيتين رئيسيتين لمواجهة أزمة شح المياه، تتعلّق الأولى بالاستثمار المكثف للأراضي الصحراوية باستخدام أجهزة الري المحورية والمرشات الثابتة وأنظمة التنقيط الحديثة، والثانية باستخدام أصناف من البذور والمحاصيل المقاومة للجفاف".

وأوضح الوزير، أن "هاتين الخطوتين كان لهما تأثير كبير في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فائض للتصدير".

وأضاف، إن "نجاح الوزارة تمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة، حيث بلغ الإنتاج في السنة الأولى خمسة ملايين و300 ألف طن، وفي السنة الثانية أكثر من ستة ملايين طن، وفي السنة الثالثة أكثر من خمسة ملايين طن، ما يمثل رقماً قياسياً في تاريخ العراق الزراعي".

وأشار إلى أن "هذا الإنجاز جاء نتيجة استثمار الأراضي الصحراوية الشاسعة التي تجاوزت أربعة ملايين دونم، باستخدام أكثر من 13 ألف مرشة تم توزيعها على الفلاحين والمزارعين لمدة عشر سنوات، مع دعم مالي بنسبة 30٪ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، بحيث تُباع المرشة الواحدة بسعر 45 مليون دينار بدلاً عن 60 مليوناً".

وأكد الوزير، "تحقيق الاكتفاء الذاتي في 13 مادة زراعية، بينها الخضروات والفواكه، فيما تمكن العراق لأول مرة من تصدير سبع مواد زراعية، بما في ذلك التمور والبطاطا والأعلاف، إلى دول الخليج العربي وأوروبا، حيث وصل حجم الصادرات خلال عام 2024 إلى نحو مليوني طن".

كما وصل العراق في مجال المنتجات البيضية والمقطعات إلى الاكتفاء الذاتي وفقاً لوزير الزراعة، الذي أكد "غلق الحدود أمام الاستيراد لضمان توفير المنتج المحلي".

وباشرت وزارة الزراعة، بإنشاء مشروع استراتيجي للحوم الحمراء من خلال تربية الأبقار بالتعاون مع شركة صحاري كربلاء، كما أوضح جبر، مشيراً إلى أن "هذا المشروع سيكون من أكبر المشاريع التي تكفل تلبية الاحتياجات المحلية عند اكتماله".

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن "هذه الإنجازات تمثل نقطة تحوّل حقيقية للقطاع الزراعي"، وشدّد على "استمرار الوزارة في دعم المزارعين والفلاحين، واستثمار التقنيات الحديثة لمواجهة تحديات المناخ وشح المياه، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للعراق".

وكانت جمعية الحبوب والبقوليات التركية في جنوب شرق الأناضول، أكدت اليوم الأربعاء، أن العراق كان السبب الرئيسي في انخفاض صادرات تركيا من الدقيق خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.

وقال رئيس الجمعية، جلال كادو أوغلو، إن صادرات تركيا من دقيق القمح انخفضت بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1.5 مليون طن، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 33.7% لتصل إلى 575.5 مليون دولار.

وأضاف أن الانخفاض يعزى إلى دعم العراق لإنتاج القمح والدقيق المحلي، وهو ما يؤثر على أحد أكبر الأسواق التركية، إضافة إلى تشديد لوائح الاستيراد والتأخيرات الجمركية التي عطلت شحنات تركيا.

وبيّن كادو أوغلو أن استثمارات المصانع المحلية العراقية في توسيع طاقتها الإنتاجية ساهمت في تفاقم الخسائر السوقية للمنتجات التركية، مؤكداً أن السيطرة على عوامل رفع تكاليف الإنتاج، وتسريع البحث عن أسواق جديدة، وتعزيز الحوار السياسي والتجاري مع العراق، ستساعد على استعادة الزخم التصديري.