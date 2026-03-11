مفوضيتها: الوقود الأحفوري كلف أوروبا 3 مليارات يورو منذ بداية الحرب على إيران

شفق نيوز - لوكسنبورغ

صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، بأن اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري كبّدها تكاليف إضافية بلغت 3 مليارات يورو خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأكدت فون دير لاين، في كلمة ألقتها بمدينة لوكسمبورغ، أن لجوء الاتحاد الأوروبي مجدداً للوقود الأحفوري الروسي لمواجهة تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط سيكون "خطأً استراتيجياً"، مشيرة إلى أن الاتحاد بصدد إعداد خيارات فنية لخفض أسعار الطاقة وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

وشهدت أسواق الطاقة العالمية تذبذباً حاداً بالتزامن مع هذه التصريحات؛ حيث استقر سعر خام برنت القياسي حول مستويات 88 دولاراً للبرميل، بعد موجة تقلبات عنيفة أوصلت الأسعار إلى عتبة الـ 120 دولاراً مطلع الأسبوع الجاري، قبل أن تهدأ المخاوف نسبياً عقب تقارير عن عزم وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن أكبر كمية من الاحتياطيات النفطية في تاريخها.

ويرى محللون اقتصاديون أن "علاوة المخاطر" لا تزال تهيمن على الأسواق الأوروبية نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز وتوقف نحو 95% من حركة المرور عبره، مما أدى إلى قفزة في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسب وصلت إلى 50% خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما يفسر تحذيرات فون دير لاين من التكلفة الباهظة للوقود الأحفوري.