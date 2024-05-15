مفاوضات أمريكية لرفد كهرباء العراق بـ3000 ميغاواط

شفق نيوز/ ناقش وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مع مساعد وزير ‏الخارجية ‏الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بايات، يوم الأربعاء، رفد المنظومة الكهربائية بنحو 3000 ‏آلاف ‏ميغاواط جديدة عبر تنفيذ مشاريع طاقة جديدة.‏

جاء ذلك، خلال استقبال وزير الكهرباء العراقي، لمساعد وزير ‏الخارجية ‏الأمريكي لشؤون الطاقة، بحضور السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، حيث استعرض فاضل، ‏مشاريع ‏الوزارة التي تنفذها في قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، وخططها لتنويع مصادر التزود بالطاقة ‏عبر ‏حزمة مشاريع للربط الكهربائي، ومشاريع أخرى في مجال الطاقة النظيفة. ‏

وتطرق اللقاء، إلى دور الشركات الأمريكية والأجنبية في المساهمة بتحديث البنى التحتية لقطاع الكهرباء ‏في العراق، وأشار وزير الكهرباء، إلى العقود المبرمة مع شركة (‏GE‏) لتأهيل وصيانة المحطات الإنتاجية ‏لمدة 5 ‏سنوات، وكذلك تحويل المحطات الغازية من الدورات البسيطة الى الدورات المركبة‏ التي تنفذها ‏حاليا ‏الشركة الأمريكية في أكثر من موقع في العراق.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، تسريع خطوات تنفيذ بنود مذكرة التعاون التي أبرمت خلال زيارة رئيس ‏الوزراء محمد شياع السوداني، إلى واشنطن مؤخراً، ومن بينها رفد المنظومة الكهربائية بنحو 3000 ‏آلاف ‏ميغاواط جديدة عبر تنفيذ مشاريع طاقة جديدة.‏

ودعا وزير الكهرباء العراقي، الشركات الأمريكية إلى تقديم عروضها لمشروع التحول الذكي في المنظومة ‏الكهربائية ‏الذي تنفذه الوزارة في مناطق مختارة من بغداد والمحافظات كمرحلة أولى، متوقعاً أن ‏يسهم هذا ‏المشروع في تحسن أداء الشبكة الكهربائية وتأمين ساعات التجهيز للمواطنين على مدار 24 ‏ساعة يومياً.‏

من جانبه، أكد المسؤول الأمريكي، اهتمام واشنطن بدعم خطوات الحكومة العراقية في مجال تعزيز ‏أداء ‏منظومته الكهربائية، والتوجه نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة الملائمة ‏للبيئة.