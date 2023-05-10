مفاوضات "كهرباء وطاقة وغاز" عراقية ايرانية في بغداد

شفق نيوز/ وصف وزير الكهرباء العراقي خلال لقائه وزير النفط الإيراني، اليوم الأربعاء، مفاوضات الجانبين بأنها "مثمرة"، مؤكدا سعيه لتحقيق شراكات تعاون لتطوير قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم، وزير النفط الإيراني جواد أوجي في مقر الوزارة ببغداد، وفق بيان صدر عن الوزارة وورد الى وكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، فقد تباحث الجانبان آفاق التعاون المشترك وآلية توطيد العلاقات وتوسيع النشاط الاقتصادي بين البلدين خصوصاً في مجال الكهرباء، حيث أوضح وزير الكهرباء العراقي عن إهتمامه العالي بهذا الزيارة، وأشار إلى أن لها دلالات كبيرة من حيث أن هناك آفاق عمل منفتحة مع الجمهورية الإسلامية وشركاتها الرصينة العاملة بالعراق.

وأكد أن الحكومة والوزارة عازمة على خلق ملف واعد للطاقة الكهربائية، مبينا أن هذه اللقاءات مهمة ومثمرة لسوق الطاقة الاقليمي كون العراق وايران اقطاباً مهمة فيه .

كما جرى خلال اللقاء بحث آلية تجهيز الغاز لصالح محطات الانتاج واستقرار تصديره بالكميات التي تواكب ذروة الأحمال الصيفية وتشغيل المحطات، في اشارة من الوزيرين إلى أن تكون هناك التزامات فنية وتعاقدية ومالية بين الطرفين .

من جانبه أعرب وزير النفط الايراني عن سعادته بهذا اللقاء واصفاً ان الجمهورية الاسلامية تساند وتعمل على تحقيق استراتيجيات مهمة مع العراق، وسنكون مستعدين لتزويدكم بالغاز الكافي خلال الصيف وذروة الأحمال، وفق البيان .