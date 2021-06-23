مفاوضات رسمية لإنشاء مفاعلات نووية روسية في العراق

شفق نيوز/ كشف رئيس مؤسسة "روس آتوم" الروسية، يوم الاربعاء، عن قرب توقيع "وثائق تعاون نووي" مع الحكومة العراقية للأغراض السلمية.

وأشار أليكسي ليخاتشوف إلى مفاوضات تجري بين الشركة الروسية والجانب العراقي حول بناء مفاعلات نووية بتقنية روسيا في العراق.

وقال ليخاتشوف، إن "روس آتوم" ستوقع على وثائق مع بغداد بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية بمجرد الانتهاء من المفاوضات، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة في "روس آتوم" لموقع RT الاخباري الروسي، أن مشروع بناء مفاعلات كهرذرية في العراق لا يزال قيد البحث.

وقالت المصادر: "في إطار الحوار مع الشركاء العراقيين حول القضايا النووية، تجرى مناقشة جدول الأعمال الكامل للتعاون المحتمل سواء في مجال الطاقة أو في التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية".

من جهتها، أعلنت السلطات العراقية أنها "تنوي بناء 8 مفاعلات كهرذرية بقيمة نحو أربعين مليار دولار خلال السنوات المقبلة لمعالجة نقص الكهرباء في البلاد والاستجابة للطلب المتزايد سنويا خاصة في فصل الصيف".

وقال رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة كمال حسين لطيف، إن "المباحثات مع شركة "روس آتوم" الروسية قطعت شوطا ممتازا"، وأضاف أن بلاده تجري مناقشات مماثلة مع دولة أخرى.

وأشار إلى أن 8 مفاعلات لا يشكل الرقم النهائي باعتبارها تنتج فقط 8 آلاف ميغاواط، وهو ما يغطي الحاجة الحالية للاستهلاك لغاية 2030 – 2035.