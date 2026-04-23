مفارقة الذهب والدولار.. تراجع أسعار المعدن الأصفر في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، بشكل ملحوظ في الأسواق المحلية ببغداد وأربيل، تزامناً مع ارتفاع ملموس في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر بالعاصمة بغداد، سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من (الخليجي والتركي والأوروبي) 1.031 مليون دينار، وسعر الشراء 1.028 مليون، بعد أن سجلت يوم أمس الأربعاء 1.035 مليون دينار.

فيما سجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي 1.001 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 998 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.030 و1.040 مليون دينار، بينما تراوح سعر بيع الذهب العراقي بين 1.000 و1.010 مليون دينار.

أما في أربيل، فقد شهدت الأسعار تراجعاً مماثلاً؛ حيث بلغ سعر بيع عيار 22 (1.071 مليون دينار)، وعيار 21 (1.023 مليون)، بينما سجل عيار 18 (876 ألف دينار).

يأتي هذا الهبوط رغم ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتصل إلى 154,950 ديناراً لكل 100 دولار، مقارنة بـ 154,750 ديناراً المسجلة يوم أمس.

يُذكر أن تسعيرة الذهب في السوق المحلية تخضع لعملية حسابية تعتمد على تقاطع سعر الأونصة في البورصة العالمية مع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.