"مفارقات مالية".. رواتب الوقف السني تتجاوز 3 أضعاف نظيره الشيعي

شفق نيوز/ كشف الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، يوم الأربعاء، عن تفاوت ملحوظ في رواتب موظفي الأوقاف بين الوقف السني والوقف الشيعي.

وأشار المرسومي، في حديث ورد الى وكالة شفق نيوز، إلى تفوق رواتب موظفي الوقف السني على رواتب موظفي الوقف الشيعي بمعدل يتجاوز ثلاث مرات، بالرغم من أن موازنة الوقف الشيعي لعام 2024 تتجاوز موازنة الوقف السني بأكثر من ثلاث مرات.

وفي تفاصيل المقارنة، أوضح المرسومي أن رواتب موظفي الوقف السني تصل إلى 285 مليار دينار، بينما رواتب موظفي الوقف الشيعي تبلغ 87 مليار دينار، مبينا في ذات الوقت

وبين، أن موازنة الوقف السني تُقدّر بـ567 مليار دينار، في حين أن موازنة الوقف الشيعي تصل إلى 1.972 ترليون دينار.

وأوضح أن عدد موظفي الوقف السني يبلغ 32,641 موظفًا، مقارنة بـ9,414 موظفًا في الوقف الشيعي.

وأكد المرسومي أن هذا التفاوت الكبير في الرواتب والموازنات يستدعي مراجعة دقيقة لفهم أسبابه وتأثيراته المحتملة على التوازن المالي والإداري للأوقاف.