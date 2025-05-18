مفاجأة.. ماذا تعرف عن المصفى العراقي في الصومال؟

شفق نيوز/ كشف الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، يوم الأحد، عن تفاصيل ما وصفه بـ"المفاجأة" بشأن وجود مصفى نفطي عراقي في الصومال، يعود تأسيسه إلى سبعينات القرن الماضي.

وقال المرسومي في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز: "مصفى نفط عراقي في الصومال!!!"، مضيفاً أن "هذا المصفى تأسس عام 1974 من قبل الشركة العامة للمشاريع النفطية بطاقة نصف مليون طن سنوياً، على أساس المناصفة بين العراق والصومال".

وأوضح المرسومي أن "العراق قدم مبالغ تأسيس المصفى بالعملات الأجنبية، فيما يتم دفع حصة الصومال البالغة 50% من تكاليف المشروع بفائدة رمزية تُسدد خلال ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع"، لافتاً إلى أن "الرئيس الصومالي طلب في مؤتمر قمة بغداد من العراق إعادة تأهيل المصفى المتضرر حالياً ليعود إلى العمل مجدداً"، مضيفاً بلهجة تعجب: "خوش مفاجأة، العراق طلع عنده مصفى ومحد يدري بي!!!"

ويوم أمس السبت، وعلى هامش القمة العربية التي عُقدت في العاصمة بغداد، فاجأ الرئيس الصومالي نظيره العراقي محمد شياع السوداني بكشفه عن وجود أكبر مصفى نفطي عراقي في بلاده أُنشئ منذ سبعينيات القرن الماضي، بحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، خلال برنامج حواري إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل يوم أمس الرئيس الصومالي، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية"، مضيفاً أن "الرئيس الصومالي طرح التعاون في مجال الطاقة، مفاجئاً السوداني بوجود أكبر مصفى عراقي في الصومال بُني في السبعينات، وهو حالياً متضرر، وطالب بإعادة تأهيله ليعود إلى العمل مجدداً".