خلال 20 عاما.. العراق يصدر بضائع إلى إيران بـ1.3 مليار

شفق نيوز/ اعلنت ايران ان قيمة صادراتها الى العراق خلال الـ11 شهرا من السنة الايرانية الحالية، تخطت قيمتها اكثر من 8 مليارات دولار، بعدما وصلت الى أكثر من 28 مليون طن من البضائع.

ونقل موقع "إيران فرونت بيج" الايراني عن المتحدث باسم الجمارك الايرانية سيد روح الله لطيفي قوله انه تم تصدير أكثر من 28 مليون طن من البضائع بقيمة تزيد عن 8.2 مليار دولار من ايران إلى العراق، وهو ما يمثل زيادة في الوزن بنسبة 17٪ وزيادة في القيمة بنسبة 20٪، وذلك مقارنة بالشهور الـ11 الاولى من السنة الايرانية الماضية.

وفي اشارة الى فرص تنمية الصادرات الايرانية الى المحافظات الجنوبية في العراق، تحدث لطيفي عن العديد من القواسم المشتركة بين البلدين ساهمت في تعزيز الصادرات غير النفطية من 145 مليون دولار في العام 2001 الى 9 مليارات دولار في العام 2019.

وفي المقابل، اشار المسؤول الايراني الى ان الواردات الايرانية من العراق خلال الشهور الـ11، وصلت الى 2.2 مليون طن وتتخطى قيمتها مليار دولار، وهو ما يزيد من حيث الحجم عن الواردات الآتية من العراق في العشرين عاما الماضية.

وأوضح المتحدث الايراني؛ ان اجمالي واردات إيران من العراق بلغت خلال العقدين الماضيين 1312894 طنا من البضائع التي تتخطى قيمتها 1.3 مليار دولار.