مع هبوط الأونصة عالمياً.. انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "العراقي والاجنبي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 394 الف دينار، وسعر شراء 390 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 400 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفض ايضا عند 364 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 360 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب المفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 400 ألف دينار و310 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 460 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 425 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 405 الاف دينار، وعيار 18 بيع 345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

وتراجعت اونصة الذهب اليوم الاربعاء للعقود الآجلة بنسبة 0.15% إلى 1944 دولار للأوقية.

فيما هبطت العقود الفورية بنسبة 0.13% إلى 1933 دولار للأوقية.