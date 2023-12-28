مع نهاية آخر أسبوع من 2023 .. أسعار الدولار تغلق على ارتفاع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، مع إغلاق البورصة وحلول نهاية آخر أسبوع من العام 2023.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152250 ديناراً مقابل 100 دولار.