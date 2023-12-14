مع نهاية الأسبوع .. الدولار يغلق على انخفاض في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الخميس، في بغداد و أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 156000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 156200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 156000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155900 دينار مقابل 100 دولار.