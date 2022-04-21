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مع نهاية الأسبوع.. استقرار أسعار الذهب بالاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-21T08:13:49+0000
مع نهاية الأسبوع.. استقرار أسعار الذهب بالاسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية لليوم الثاني تواليا، اليوم الخميس، (21 نيسان 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 398 الف دينار، وسعر الشراء 394 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 358 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 354 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و 410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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