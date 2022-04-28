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مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-28T13:05:57+0000
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار في مبيعات البنك المركزي بشكل كبير على حساب المبيعات النقدية في مزاد اليوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 200 مليون و358 الفا و38 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان اكثر من 83% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 171 مليونا و908 الفا و 139 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 28 مليونا و450 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 30 مصرفا قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و10 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 100 شركة توسط.

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