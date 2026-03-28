مع إغلاق التداول.. الدولار يرتفع في بغداد ويستقر في أربيل

شفق نيوز– بغداد/أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 154,500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 154,450 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، إذ بلغ سعر البيع 155,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار، حيث بلغ سعر البيع 154,400 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,300 دينار مقابل 100 دولار.