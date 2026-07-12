مع إغلاق التداول.. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداول.

وقال مراسل، وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 153,400 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 153,300 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف مراسلنا أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، إذ بلغ سعر البيع 154,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف، إذ بلغ سعر البيع 153,100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153,050 دينارًا مقابل 100 دولار.