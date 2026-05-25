مع إغلاق التداولات.. انخفاض الدولار في بغداد وارتفاعه بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، عصر اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد، فيما ارتفعت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 153.250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح اليوم 153.300 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 153.750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152.750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 152.950 ديناراً لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152.850 ديناراً مقابل 100 دولار.