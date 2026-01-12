مع إغلاق البورصة.. أسعار الدولار تعاود الهبوط في بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 146450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 146800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 146100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145900 دينار مقابل 100 دولار.