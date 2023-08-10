مع إغلاق البورصة .. أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار اليوم الخميس، في أسواق بغداد و اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152200 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 152000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفع حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152350 ديناراً مقابل 100 دولار.