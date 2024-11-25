مع إغلاق البورصة.. تعرف على أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 150250 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150100 دينار لكل 100 دولار أمريكي.