مع إغلاق البورصة.. انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار، مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 143800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 144500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 144750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142750 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 144100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.