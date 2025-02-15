مع إغلاق البورصة.. انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار أمام الدينار، عصر السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة المركزية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150150 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.