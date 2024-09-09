مع إغلاق البورصة.. الدولار يواصل الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار، أمام الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية، لتسجل 150000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن "أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي، لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 149900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.