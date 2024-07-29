مع إغلاق البورصة.. الدولار ينخفض في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149300 دينار لكل 100 دولار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148900 دينار لكل 100 دولار.