مع إغلاق البورصة.. الدولار يستقر في بغداد ويتراجع بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، عصر الأحد، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148000 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 147700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.