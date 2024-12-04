مع إغلاق البورصة.. الدولار يرتفع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار أمام الدينار العراقي، عصر الأربعاء، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 150200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.