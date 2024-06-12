مع إغلاق البورصة.. الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، عصر الأربعاء، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 147150 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقرت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار.