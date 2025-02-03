مع إغلاق البورصة.. الدولار يتراجع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز، إن "أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150300 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً حيث بلغ سعر البيع 150150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150050 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.